«Динамо» победило «Динамо-ЛО» на тай-брейке в матче 26-го тура мужской Суперлиги — Париматч. Московский клуб уже обеспечил себя победу в регулярном чемпионате.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

26-й тур

Динамо М (Москва) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:2 (25:20, 21:25, 22:25, 25:22, 15:10)