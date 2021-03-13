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«Динамо» победило «Динамо-ЛО» на тай-брейке

20:24
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«Динамо» победило «Динамо-ЛО» на тай-брейке в матче 26-го тура мужской Суперлиги — Париматч. Московский клуб уже обеспечил себя победу в регулярном чемпионате.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

26-й тур

Динамо М (Москва) — Динамо-ЛО (Ленинградская область) — 3:2 (25:20, 21:25, 22:25, 25:22, 15:10)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2020-2021/

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