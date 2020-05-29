Центральный блокирующий Кравченко будет выступать за «Енисей»

Центральный блокирующий Дмитрий Кравченко в предстоящем сезоне будет выступать за «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

До этого 26-летний волейболист отыграл сезон в команде «Трансгаз Ставрополь» (Кисловодск), с которой завоевал золотые медали высшей лиги «А» и стал лучшим блокирующим лиги, поставив 99 блоков. Также по ходу своей профессиональной карьеры Кравченко на протяжении 10 лет выступал за клуб «Тюмень».