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Центральный блокирующий Кравченко будет выступать за «Енисей»

15:10
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Центральный блокирующий Дмитрий Кравченко в предстоящем сезоне будет выступать за «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.

До этого 26-летний волейболист отыграл сезон в команде «Трансгаз Ставрополь» (Кисловодск), с которой завоевал золотые медали высшей лиги «А» и стал лучшим блокирующим лиги, поставив 99 блоков. Также по ходу своей профессиональной карьеры Кравченко на протяжении 10 лет выступал за клуб «Тюмень».

Дополнительная информация:

http://www.vc-enisey.ru/

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