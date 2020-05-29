Центральный блокирующий Кравченко будет выступать за «Енисей»
Центральный блокирующий Дмитрий Кравченко в предстоящем сезоне будет выступать за «Енисей», сообщает официальный сайт клуба.
До этого 26-летний волейболист отыграл сезон в команде «Трансгаз Ставрополь» (Кисловодск), с которой завоевал золотые медали высшей лиги «А» и стал лучшим блокирующим лиги, поставив 99 блоков. Также по ходу своей профессиональной карьеры Кравченко на протяжении 10 лет выступал за клуб «Тюмень».
26-летний центр.блокирующий Дмитрий Кравченко в предстоящем сезоне будет выступать за «Енисей». До этого волейболист отыграл сезон в команде «Трансгаз Ставрополь» (Кисловодск), с которой завоевал золотые медали Высшей лиги «А» и стал лучшим блокирующим лиги, поставив 99 блоков. pic.twitter.com/NFUkJFy2Cc— vcenisey (@vcenisey1) May 29, 2020
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