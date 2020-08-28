Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджио Бузато в разговоре с корреспондентом «СЭ» подвел итоги двух проигранных матчей Кубка губернатора Калининградской области. В первом туре россиянки уступили «Уралочке» 1:3, во втором — «Динамо — Ак Барс» 2:3.

— Конечно, мне грустно из-за поражения. Две партии с Казанью мы играли очень плохо, это всем было видно. Потом мы сделали перелом (Бузато сказал «революционировали». — Прим. «СЭ») и потихоньку дошли до тай-брейка, шли очко в очко, но не выстояли. Для нас было важно, что мы посмотрели нескольких игроков — Юлию Бровкину, попробовали нескольких ситуаций, где Кошелева — диагональная. Выделить хорошее? Не знаю, что я могу сказать. Мы готовились неделю и играем против команд, которые работают два месяца. Это нереально. Что я могу сказать игрокам, которые тренировались неделю? Всем привет, спасибо за тренировку, пойдемте покушаем. Так же и после матча.

На этом турнире наше задание — не результат. Первое задание, которое я всем говорю — без травм, сохранить форму. Поэтому Фетисова не играла, Романова, Парубец — только пару партий. Вчера она мячей сто забила за «Уралочку». Турнир специфический. Кошелева? Она демонстрирует свой уровень. У меня к ней нет вопросов. (Дмитрий Кузнецов)