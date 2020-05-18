Блокирующий Волков вернулся в казанский «Зенит»
11:03
Блокирующий Александр Волков вернулся в «Зенит». 35-летний игрок подписал контракт с клубом из Казани, сообщает Twitter команды.
С возвращением, Александр?— Зенит-Казань?? (@volleyzenit) May 18, 2020
Легендарный блокирующий и Олимпийский чемпион снова с нами?#МыЗенитКазань pic.twitter.com/dM7vFTvQ62
Волков уже выступал за «Зенит» в 2011-2015 годах. Последний сезон он провел в «Динамо-ЛО» из Соснового Бора.
Волков является олимпийским чемпионом, победителем Кубка мира и Мировой лиги.
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