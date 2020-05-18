Блокирующий Волков вернулся в казанский «Зенит»

Блокирующий Александр Волков вернулся в «Зенит». 35-летний игрок подписал контракт с клубом из Казани, сообщает Twitter команды.

С возвращением, Александр?



Легендарный блокирующий и Олимпийский чемпион снова с нами?#МыЗенитКазань pic.twitter.com/dM7vFTvQ62 — Зенит-Казань?? (@volleyzenit) May 18, 2020

Волков уже выступал за «Зенит» в 2011-2015 годах. Последний сезон он провел в «Динамо-ЛО» из Соснового Бора.

Волков является олимпийским чемпионом, победителем Кубка мира и Мировой лиги.