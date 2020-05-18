Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Блокирующий Волков вернулся в казанский «Зенит»

11:03
Теги:

Блокирующий Александр Волков вернулся в «Зенит». 35-летний игрок подписал контракт с клубом из Казани, сообщает Twitter команды.

Волков уже выступал за «Зенит» в 2011-2015 годах. Последний сезон он провел в «Динамо-ЛО» из Соснового Бора.

Волков является олимпийским чемпионом, победителем Кубка мира и Мировой лиги.

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир