АСК присуждено два технических поражения за неявку на матчи суперлиги

Нижегородскому клубу АСК присуждено два технических поражения в российской Париматч суперлиге из-за неявку на игры в связи со случаями заражения коронавирусом в команде, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

5 октября АСК объявил, что вся команда уходит на карантин из-за массового заражения игроков и представителей клуба коронавирусной инфекцией.

8 октября АСК должен был сыграть против московского «Динамо», а 10-го числа — с «Факелом» из Нового Уренгоя. В связи с неявкой нижегородской команды и невозможностью по согласованию сторон перенести встречи на другие даты АСК присуждены технические поражения в этих матчах со счетом 0-3.

Матч АСК против красноярского «Енисея», который должен был пройти 17 октября, перенесен. Новая дата встречи будет определена позднее.