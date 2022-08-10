Китайцы предлагают России совместный клубный турнир в волейболе

Инициатива от генерального секретаря Китайской ассоциации волейбола.

На этой неделе в российском волейболе произошло большое событие. На турнир в Серпухове приехала молодежная сборная Китая, одна из сильнейших в Азии — в 2018 году заняла пятое место в континентальном чемпионате, а до этого трижды играла в финалах. И хотя китайцы уступили во всех матчах, но что с ЦСКА, что с «Факелом», что с молодежной сборной России сыграли без провалов и разгромных счетов. Турнир прогнозируемо выиграли новоуренгойцы, в своеобразном финале победившие ЦСКА 3:1. Россия U-20 забрала у Китая третье место, выиграв в последнем туре с тем же счетом.

Китайцы — за совместный клубный турнир

Генеральный секретарь Китайской федерации волейбола Лю Яцзюнь в интервью «СЭ» предложил создать совместный российско-китайский волейбольный турнир и говорит об углублении и разнообразии контактов. Уже сам факт приезда такого чиновника в Россию говорит о важности российского направления для Китая. Напомним, в этом году в мужской и женской суперлиге будут играть клубы из Минска — «Строитель» и «Минчанка». В случае с китайцами о совместной лиге речь пока не идет, но даже если будут проводиться международные клубные турниры с участием наших и китайцев, это большое подспорье. Особенно в женском волейболе: «Тяньцзинь» — самый титулованный клуб в Азии с пятью выигранными Лигами чемпионов.

Волейбольная команда Китая. ВФВ

Уезжаем с самыми лучшими впечатлениями

— Вы первый раз выступаете в России. Как вам организация турнира?

— Я бы сказал, для нас это интересный и даже интригующий формат. Мы знаем, что Россия — одна из сильнейших стран мира в волейболе, так что было приятно оказаться здесь. Мы считаем, турнир нужно максимально расширить, в первую очередь это касается команд наших стран. Надо сделать его более представительным, я имею в виду именно клубы России и Китая. Ну и прекрасная идея — чтобы юниоры участвовали в таком объединенном турнире. Это шанс для китайской юниорской сборной, и опыт, который мы здесь получили, будет очень ценен. И еще раз подчеркну — мы бы хотели, чтобы эта модель не только была сохранена, но и чтобы в предстоящих турнирах играли наши с вами молодежные, юношеские сборные.

— Кого из соперников бы выделили?

— Знаете, все команды заслуживают похвалы, в равной степени все были интересны. Что касается наших сверстников, молодежной сборной России, тут все понятно — это чемпионы Европы, они заслуживают особого внимания.

— С какими впечатлениями будете уезжать из России?

— Самыми лучшими. Уже через несколько дней начинается чемпионат Азии среди молодежных команд в Бахрейне, мы будем принимать в нем участие. И то, что у нас была возможность сыграть с лучшей европейской сборной и двумя ведущими, титулованными клубами России, — это прекрасно для нас. Перед важнейшим для нас азиатским турниром мы провели подготовку на реально высоком уровне.

Лишились сборной по политическим мотивам

— Спортсменов из России массово отстраняют от международных турниров. Ваше отношение?

— Невзирая на все обстоятельства вокруг, связь между китайским и российским волейболом никогда не прерывалась. Наша женская сборная регулярно участвует в Кубке президента, приезжает на родину первого президента России Бориса Ельцина. Шанхайская волейбольная команда приезжает в вашу Северную столицу, Санкт-Петербург. Для нашей молодежной сборной это почин, да, мы впервые играем здесь, но могу заверить, что лиха беда — начало. И конца не будет. Для нас этот турнир ценен и интересен, и уверен, что многие китайские клубы им заинтересуются. И китайская федерация также приглашает к себе российские команды.

— 2022 и 2023 годы в России даже были названы годами российско-китайского сотрудничества в спорте. Как оцените перспективы в волейболе? Возможен ли совместный сбор наших российских и китайских волейболистов?

— Наша цель — установить максимально возможные контакты с сильными командами. Это ключ к повышению уровня вида спорта в нашей стране и взаимному обогащению с другими странами. Это база, которая позволит улучшать нашу игру. Ну и вашу тоже, думаю, это взаимно. Все-таки считаю, что наша команда тоже достойно выступила. На мой взгляд, стоит распространить формат сотрудничества на уровень отдельных игроков. Особенно это важно для России, вы, можно сказать, лишились сборной по политическим причинам. В Китае ситуация другая, но мы тоже хотим, чтобы основой сборной стали сильные клубы. У вас очень хорошие, сильные нападающие. Это то, чего нам не хватает. А Китай всегда славился связующими, второй передачей. Тут вы тоже могли бы почерпнуть полезный опыт. Так что я вижу перспективы для сотрудничества наших стран. И на уровне клубов, и на уровне сборных, и даже на уровне конкретных игроков.