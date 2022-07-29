За одну мысль остаться в России из сборной Финляндии выгнали главную звезду

Лаури Керминен, отыграв семь лет в нашей стране, не хочет уезжать из-за политики.

Как сказал один неглупый человек, сейчас мы живем в учебнике истории. Происходит столько необъяснимых вещей, что голова кругом ходит. И даже спорт, который обычно был островком стабильности, на этот раз накрывает по полной. Латвия вон хочет ввести уголовную ответственность для своих атлетов, которые уедут выступать в российских чемпионатах. Теперь с жестким посылом выступила Финляндия. «Наши звезды спешат в Россию на охоту за рублями» — это заголовок в одном из ведущих изданий страны is.fi.

В статье рассказывается, что, несмотря на все происходящее, в России могут остаться три финна: к бендийному «СКА-Нефтянику» уже присоединился Туомас Мяяття, на тренировке хоккейного «Трактора» был замечен Тему Пулккинен, а либеро волейбольного «Динамо» (Москва) Лаури Керминен пока просто не исключил продолжения карьеры в составе бело-голубых. И финны уже объявили, что выгоняют его из сборной. Он точно не примет участия в матчах квалификации в Евро-2023. Это при том, что Керминен — главная звезда финского волейбола.

Лаури Керминен. Фото Global Look Press

Писали, что меня нужно посадить в тюрьму

Лаури выступает в российском чемпионате с 2015 года. Начинал он в «Кузбассе». Изначально это был довольно рискованный трансфер, потому что в Суперлиге в команде может быть не более двух легионеров, а тратить одну из квот на либеро — роскошь. Тем более что на тот момент финн был абсолютным ноунеймом. Но время показало, что в Кемерове сработали блестяще. Менеджмент команды сумел разглядеть большой потенциал в сыром на тот момент игроке, и Керминен, которого взяли за копейки, стал одним из любимцев команды. А его вклад в сенсационное чемпионство в 2019 году — просто огромен.

Последние два года Лаури играет в московском «Динамо». Сильнейшем клубе страны двух последних сезонов. И от него по-прежнему зависит очень многое. Финн, который теперь уже входит в число лучших либеро мира и однозначно является главной звездой своей сборной, — важнейший игрок для бело-голубых. Практически на каждом турнире он входит в символическую сборную. Вот и на победном «Финале шести» этой весной он был в огне.

Правда, по возвращении на родину его ждала выволочка. В вину вменяли выступление в России после 24 февраля плюс фотографию в запрещенной соцсети — с командой и чемпионским кубком.

Керминен в интервью Yle сказал ровно то, чего от него ожидали услышать. «Уехать хотел, но не мог — контракт», «пост в соцсетях — ошибка, получал сообщения в личку, что после такого меня нужно посадить в тюрьму».

Лаури Керминен. Фото Global Look Press

Что выберет спортсмен?

И все бы ничего, пока в Финляндии не узнали, что либеро хотел бы остаться в России. По-спортивному это легко понять: у «Динамо» сейчас классная команда. У самого Лаури хороший контракт. Плюс за семь лет он полностью адаптировался в нашей стране, понимает язык. А повлиять на происходящее как не может в Москве, так не сможет и в Финляндии, и в Италии, и где угодно. Получается, ему нужно менять комфортные условия исключительно в угоду общественному мнению.

Самое интересное, что официально о продолжении сотрудничества не говорили ни спортсмен, ни клуб. Хотя профайл игрока на официальном сайте есть. Однако даже мысли о продолжении карьеры в России оказалось достаточно, чтобы закрыть ему сборную. Притом что хуже от этого будет самой сборной. Она может пролететь мимо Евро.

Возможно, Лаури додавят и он решит не приезжать в Москву. Может быть, спортсмен махнет на все рукой и продолжит играть там, где хочет. Понимая, какие последствия его ждут Финляндии. Но, как ни крути, в целом ситуация для спорта очень грустная и пагубная.