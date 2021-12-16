Весной в волейбольной Суперлиге пройдет «Матч звезд»

В апреле на арене в Белгороде будет проведен «Матч звезд» мужской Суперлиги, в котором российские игроки встретятся со сборной мира.

— Официально мы объявим о матче чуть позже, регламент пока окончательно не утвержден, — сказал журналистам генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко. — Но мы все понимаем, что в год чемпионата мира самый интересный формат — это россияне против иностранцев — будущих участников турнира. Тем более что в мужском чемпионате у нас очень сильные легионеры. Возьмем это за основу. А то, кто будет тренерами, как будут выбираться составы, узнаем позже. Думаю, идея очень хорошая и своевременная и в Белгороде нас ждет настоящее волейбольное шоу.

Напомним, что Белгород является резервным городом ЧМ-2022.