Дмитрий Федотов возглавил женскую сборную России по пляжному волейболу
15:56
Новым главным тренером женской сборной России по пляжному волейболу назначен Дмитрий Федотов, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
«На пост главного тренера женской сборной России по пляжному волейболу был утвержден Дмитрий Федотов — куратор женской молодежной команды России по пляжному волейболу, главный тренер ПВК «Локомотив» (Калининградская область)», — сказано в сообщении.
Предыдущим главным тренером национальной команды был Георгий Ряжнов.
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