Международная федерация волейбола: «FIVB работает в тесном сотрудничестве с ВФВ в подготовке к мероприятиям, которые должны пройти в России»

Пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB) прокомментировала проведение спортивных мероприятий в России в связи с ситуацией между Россией и Украиной.

«FIVB работает в тесном сотрудничестве с Всероссийской федерацией волейбола и Оргкомитетом «Волейбол 2022» в подготовке к различным мероприятиям по волейболу и пляжному волейболу, которые должны пройти в стране и которые проходят в соответствии с планом.

Хотя FIVB считает, что спорт всегда должен оставаться отделенным от политики, мы внимательно следим за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность и благополучие всех участников наших мероприятий, что является нашим главным приоритетом", — ответили в организации на запрос «СЭ».

Ранее FIVB сообщала, что рассчитывает на то, что Россия примет чемпионат мира-2022 по волейболу. Турнир должен пройти в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года.