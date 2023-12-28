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В «Уралочке-НТМК» сообщили, что Николай Карполь продолжит работу

Алина Савинова
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Николай Карполь продолжит работать на посту главного тренера «Уралочки-НТМК».

28 декабря появилась информация о том, что 85-летний специалист покинул екатеринбургскую команду, а на должности главного тренера его заменит внук Михаил Карполь, который в сезоне-2021/22 уже возглавлял основную команду «Уралочки».

«У Николая Васильевича одна и самая основная должность — главный тренер волейбольного клуба «Уралочка». А Михаил назначен главным тренером команды «Уралочка», которая входит в систему клуба. Николай Васильевич работает в текущем сезоне, все в порядке», — приводит ТАСС слова представителя клуба.

Карполь 11 раз становился с «Уралочкой» чемпионом СССР и 14 раз — чемпионом России. Тренерскую деятельность он ведет с 1959 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19644033
Волейбол
Николай Карполь
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