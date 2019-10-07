Фотографии беременной Гамовой. Правда она великолепна?
19:54
Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова опубликовала фотографии периода беременности. 15 сентября 38-летняя волейболистка родила сына.
«Это было прекрасное время! Никто кроме меня не видел этих фото,до рождения нашего сына. Мы не скрывали мое положение,но и не афишировали его. Всем мира и любви! Мамам: здоровья вашим малышам и спокойных ночей!» — написала Гамова в Instagram.
Это было прекрасное время))Никто кроме меня не видел этих фото,до рождения нашего сына))Мы не скрывали мое положение,но и не афишировали его))Всем мира и любви!Мамам Здоровья вашим малышам и спокойных ночей!))??? p.s Фото прекрасной @tsvetkovainessaphoto ! #нереклама