14:55 16 декабря | ВОЛЕЙБОЛ

Екатерина Гамова: "Точно не буду начинать политическую карьеру"

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Двукратная чемпионка мира и Европы по волейболу, серебряный призер Олимпийских игр 2000 и 2004 года Екатерина Гамова, которая завершила карьеру в мае 2016 года, заявила, что не собирается заниматься политической деятельностью. Кроме того, она поддержала переизбрание на пост главы Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко.

– Пока что я еще не приняла решение относительно своего будущего, - сказала Гамова. - Но я точно не хотела бы начинать политическую деятельность. Что касается переизбрания Станислава Шевченко на пост президента ВФВ, считаю, это хорошо. (Сергей ФИШ)

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Flo

Великая спортсменка и по достижениям и видимо по уму. Спасибо вам Екатерина за неиспорченное чувство гордости "за своего" , отказ быть болванчиком в нынешней России - это практически подвиг. Здоровья Вам и удачи во всех начинаниях.

17:14 16 декабря

Andre_Saratov

И хорошо Катя.

15:08 16 декабря

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