Испания победила Германию на мужском чемпионате Европы
22:55
Завершился групповой этап мужского чемпионата Европы по волейболу. В заключительный игровой день Испания переиграла в четырех сетах команду Германии.
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа B
Испания — Германия — 3:1 (25:22, 25:20, 18:25, 25:19)
19 сентября.
Сербия — Австрия — 3:0 (25:16, 25:22, 25:20)
19 сентября.
Группа D
Чехия — Черногория — 2:3 (23:25, 25:14, 22:25, 25:21, 13:15)
19 сентября.
Польша — Украина — 3:0 (25:17, 25:16, 25:15)
19 сентября.
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