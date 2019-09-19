Испания победила Германию на мужском чемпионате Европы

Завершился групповой этап мужского чемпионата Европы по волейболу. В заключительный игровой день Испания переиграла в четырех сетах команду Германии.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа B

Испания — Германия — 3:1 (25:22, 25:20, 18:25, 25:19)

19 сентября.

Сербия — Австрия — 3:0 (25:16, 25:22, 25:20)

19 сентября.

Группа D

Чехия — Черногория — 2:3 (23:25, 25:14, 22:25, 25:21, 13:15)

19 сентября.

Польша — Украина — 3:0 (25:17, 25:16, 25:15)

19 сентября.