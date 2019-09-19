Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат Европы   //    Мужчины

Испания победила Германию на мужском чемпионате Европы

22:55
Теги:

Завершился групповой этап мужского чемпионата Европы по волейболу. В заключительный игровой день Испания переиграла в четырех сетах команду Германии.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Группа B

Испания — Германия — 3:1 (25:22, 25:20, 18:25, 25:19)

19 сентября.

Сербия — Австрия — 3:0 (25:16, 25:22, 25:20)

19 сентября.

Группа D

Чехия — Черногория — 2:3 (23:25, 25:14, 22:25, 25:21, 13:15)

19 сентября.

Польша — Украина — 3:0 (25:17, 25:16, 25:15)

19 сентября.

Дополнительная информация

http://volleyball.sport-express.ru/men/euro/2019/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир