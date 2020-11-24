Лига чемпионов в волейболе начинается сегодня. Для нас все будет точно лучше, чем в футболе
Несмотря на тяжелые времена, глобально в Лиге чемпионов ничего не меняется. Как и прежде, на групповом этапе участие примут по 20 женских и мужских команд. Их разбили на пять квартетов. Для выхода в плей-офф все так же нужно победить в своей группе (это железно дает путевку дальше) или стать одной из трех лучших команд, занявших второе место (вот тут уже придется считать доппоказатели).
Важных отличия сейчас всего два. Во-первых, теперь почти нигде нет зрителей, так что разница между домашними и гостевыми матчами нивелируется. Во-вторых, ради минимизации переездов и риска заражения, CEV решила провести групповой этап в два круга, каждый из которых пройдет в «пузырях». Первый — в ноябре-декабре, когда все сыграют по три матча друг с другом по круговой системе. Второй — в феврале, по аналогичной схеме.
России досталось два таких «пузыря». Второй круг дома проведут «Зенит» и калининградский «Локомотив».
Женщины
Первый российский клуб стартует уже сегодня. «Динамо-Ак Барс» в Италии сыграет с местной «Новарой», чешским «Оломоуцом» и польским «Хемиком».
Битва за плей-офф развернется между казаночками и итальянками. «Новара», с учетом того, что прошлый сезон не был доигран, действующий победитель Лиги чемпионов. Ее состав с тех пор сильно изменился, но по-прежнему выглядит впечатляюще. Однако «Динамо-Ак Барс» есть что противопоставить. И крепкие итальянские клубы в прошлом сезоне команда Гилязутдинова довольно уверенно обыгрывала.
Шансы «Динамо-Ак Барс» на победу в группе, по версии «СЭ»: 50 процентов. На плей-офф — 65 процентов.
Расписание первого круга
Новара, Италия
24 ноября. 19.30. Новара — Динамо Ак-Барс
25 ноября. 22.30. Хемик — Динамо Ак-Барс
26 ноября. 19.30. Динамо Ак-Барс — Оломоуц
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Впервые в истории в Лиге чемпионов могли сыграть сразу четыре российские команды, но «Уралочка-НТМК» из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире добровольно снялась с турнира.
А вот калининградский «Локомотив» и московское «Динамо» оказались в одной группе. Вместе с ними немецкий «Штутгарт», который запомнился странным поведением в квалификации, и один из фаворитов турнира — стамбульский «Эдзаджибаши».
С ним нашим клубам придется очень тяжело. Турецкий (а против команд этой страны в последние годы статистика у России просто ужасная) гранд не слепит россыпью звезд, как в прошлые сезоны, но и Тияны Бошкович в атаке достаточно, чтобы наводить ужас на соперников. Так что надежда скорее на то, что один из российских клубов выиграет четыре игры и пробьется в плей-офф как одна из лучших команд, занявших второе место.
Шансы «Динамо» на победу в группе, по версии «СЭ»: 30 процентов. На плей-офф — 50 процентов.
Шансы «Локомотива» на победу в группе, по версии «СЭ»: 20 процентов. На плей-офф — 40 процентов.
Расписание первого круга
Стамбул, Турция
8 декабря. 19.00. Динамо — Локомотив
9 декабря. 19.30. Динамо — Штутгарт. 22.00. Локомотив — Эдзаджибаши
10 декабря. 19.30. Эдзаджибаши — Динамо. 22.00. Локомотив — Штутгарт
Мужчины
В мужской сетке первым от России сыграет новосибирский «Локомотив». На бумаге все выглядит так, что за победу в группе действующим чемпионам страны придется рубиться с «Трентино». И, если вспомнить, как итальянцы под орех разделали в квалификации московское «Динамо», их шансы выглядят повыше. Сербы Лисинац и Подрашчанин на блоке, Джаннели в распасовке, Абдель-Азиз и Лукаралли в атаке — состав просто шикарный. Но даже если с «Трентино» не получится, «Локо» вполне по силам обыгрывать немецкий «Фридрисхафен» и уж тем более чешский «Карловарско». Так что перед сибиряками открываются неплохие перспективы на плей-офф.
Шансы «Локомотива» на победу в группе, по версии «СЭ»: 35 процентов. На плей-офф — 50 процентов.
Расписание первого круга
Тренто, Италия
1 декабря, 22.45. Трентино — Локомотив
2 декабря, 19.30. Фридрисхафен — Локомотив
3 декабря, 20.00. Локомотив — Карловарско
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«Кузбасс» в прошлом сезоне стал единственной командой, которая вышла в «Финал четырех» Лиги чемпионов. На том еврокубки по известным причинам были остановлены. Теперь команде Алексея Вербова придется сильно постараться, чтобы повторить весенние достижения. В группе будет горячее рубилово, потому что и итальянская «Модена» с Женей Гребенниковым и Микой Кристиансеном, и польская «Варшава» с Кволеком и Новаковски рассчитывают на победу в квартете. Плюс есть бельгийский «Кнак», который в прошлом розыгрыше выбрался в плей-офф со второго места. И начинают команды именно на его площадке.
Тот случай, когда возможны любые расклады и предсказать что-то очень сложно.
Шансы «Кузбасса» на победу в группе, по версии «СЭ»: 35 процентов. На плей-офф — 55 процентов.
Расписание первого круга
Руселаре, Бельгия
15 декабря, 19.30. Кузбасс — Модена
16 декабря, 22.30. Кнак — Кузбасс
17 декабря, 19.30. Варшава — Кузбасс
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Самые очевидные шансы на успех в группе — у казанского «Зенита». Да, «Берлин» с Гранкиным бывает хорош, есть крепкие ребята в польском «Ястшембски Вегеле», может укусить «Любляна». Но при всем этом коллектив Алекно однозначно выглядит самой опытной и мощной командой в квартете. Плюс второй круг зенитовцы проведут дома.
Шансы «Зенита» на победу в группе, по версии «СЭ»: 65 процентов. На плей-офф — 80 процентов.
Расписание первого круга
Берлин, Германия
8 декабря, 23.00. Ястшембски Вегель — Зенит
9 декабря, 23.00. Берлин — Зенит
10 декабря, 20.30. Зенит — Любляна
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