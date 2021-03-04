«Зенит» вышел в финал Кубка ЕКВ, выиграв золотой сет

«Зенит» проиграл «Гринярду» в ответном матче 1/2 финала Кубка ЕКВ. Однако российской команде, которая выиграла первую встречу, удалось одержать победу в золотом сете и выйти в финал.

Второй финалист определится в противостоянии московского «Динамо» и «Монпелье».

Кубок ЕКВ

Мужчины

1/2 финала

Ответный матч

«Гринярд» (Бельгия) — «Зенит СПб» (Россия) — 3:0 (25:23, 25:17, 25:19) з.с. 16:18

Первый матч — 1:3.