«Зенит» вышел в финал Кубка ЕКВ, выиграв золотой сет
00:24
«Зенит» проиграл «Гринярду» в ответном матче 1/2 финала Кубка ЕКВ. Однако российской команде, которая выиграла первую встречу, удалось одержать победу в золотом сете и выйти в финал.
Второй финалист определится в противостоянии московского «Динамо» и «Монпелье».
Кубок ЕКВ
Мужчины
1/2 финала
Ответный матч
«Гринярд» (Бельгия) — «Зенит СПб» (Россия) — 3:0 (25:23, 25:17, 25:19) з.с. 16:18
Первый матч — 1:3.
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