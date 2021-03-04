Казанский «Зенит» победил польский «Скра» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» в ответном матче четвертьфинал Лиги чемпионов обыграл польский клуб «Скра» со счетом 3:2 (22:25, 25:19, 25:17, 13:25, 15:12).

В первом матче казанцы одержали победу со счетом 3:1 и по итогам двух встреч вышли в полуфинал турнира. Соперником «Зенита» станет польский «Кендзежин-Козле».

Лига чемпионов. Мужчины

1/4 финала

Зенит-Казань (Россия) — Скра (Польша) — 3:2 (22:25, 25:19, 25:17, 13:25, 15:12)

4 марта.