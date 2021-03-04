Казанский «Зенит» победил польский «Скра» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
20:15
Казанский «Зенит» в ответном матче четвертьфинал Лиги чемпионов обыграл польский клуб «Скра» со счетом 3:2 (22:25, 25:19, 25:17, 13:25, 15:12).
В первом матче казанцы одержали победу со счетом 3:1 и по итогам двух встреч вышли в полуфинал турнира. Соперником «Зенита» станет польский «Кендзежин-Козле».
Лига чемпионов. Мужчины
1/4 финала
Зенит-Казань (Россия) — Скра (Польша) — 3:2 (22:25, 25:19, 25:17, 13:25, 15:12)
4 марта.
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