«Зенит» проиграл польскому «Ястржебски» в Лиге чемпионов. Казанцы на тай-брейке вели со счетом 14:9

Волейболисты казанского «Зенита» в перенесенном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов на своей площадке со счетом 3:2 уступили польскому клубу «Ястржебски».

Встреча должна была состояться 4 декабря, однако была перенесена из-за поездки «Зенита» на клубный чемпионат мира.

На тай-брейке «Зенит» вел со счетом 14:9, но потом умудрился проиграть 7 очков подряд.

«Зенит» остался на третьем месте в группе. Ранее команда Алексея Вербова в гостях уступила бельгийскому «Греньярду» (2:3) и обыграла турецкий «Халкбанк» (3:1).

Волейбол

Лига чемпионов. Мужчины

Группа C

Зенит-Казань (Россия) — Ястржебски (Польша) — 2:3 (25:18, 16:25, 25:20, 22:25, 14:16)

18 января.