Московское "Динамо" уступило "Перудже" в Лиге чемпионов

В матче группового турнира мужской волейбольной Лиги чемпионов московское "Динамо" проиграло итальянской "Перудже" - 1:3 (25:22, 21:25, 20:25, 23:25). В составе российского клуба самым результативным стал Романас Шкулявичус, который набрал 19 очков.

"Перуджа" с пятью победами лидирует в группе Е и обеспечила себе выход из группы. "Динамо" для выхода в плей-офф в следующем матче нужно побеждать французский "Тур".

Лига чемпионов. Мужчины. Группа Е. Пятый тур

"Динамо" (Москва) – "Перуджа" (Италия) – 1:3 (25:22, 21:25, 20:25, 23:25)

Набранные очки: 89-97 (подача – 7:10, атака – 51:52, блок – 5:6, ошибки соперника – 26:29)

"Динамо": Шкулявичус – 19, Кой – 14, Съемщиков – 11

"Перуджа": Атанасьевич – 23, Леон – 17, Хоаг – 8

Положение в группе после пяти туров: "Перуджа" – 5/0, "Динамо" – 3/2, "Тур" – 2/3, "Аркас" – 0/5.