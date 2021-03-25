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Московское «Динамо» обыграло питерский «Зенит» и стало обладателем Кубка EKB

21:44
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Московское «Динамо» 25 марта в финале Кубка ЕКВ в четырех партиях обыграло питерский «Зенит» — 3-1. В первой игре финала также сильнее были москвичи — 3-2.

Ранее 24 марта казанский «Зенит» в пяти партиях обыграл польскую «Заксу», но не смог пробиться в финал Лиги чемпионов.

Кубок ЕКВ. Мужчины

Финал

Зенит СПб (Россия) — Динамо (Россия) — 1:3 (21:25, 25:23, 26:28, 24:26)

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