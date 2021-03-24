Казанский «Зенит» в «золотом сете» проиграл «Заксе» в полуфинале Лиги чемпионов

Волейболисты казанского «Зенита» в ответном матче полуфинала мужской Лиги чемпионов в гостях со счетом 3:2 обыграли польскую «Заксу», но проиграли 13:15 в «золотом сете» и завершили выступление в турнире.

В другом полуфинале встречаются итальянские клубы. В первом матче «Трентино» обыграло «Перуджу» со счетом 3:0.

Волейбол

Лига чемпионов. Мужчины

1/2 финала

Кендзежин-Козле (Польша) — Зенит-Казань (Россия) — 2:3 (17:25, 25:16, 25:21, 28:30, 18:20) з.с. 15:13

24 марта.