Казанский «Зенит» в «золотом сете» проиграл «Заксе» в полуфинале Лиги чемпионов
24 марта 2021, 22:58
Волейболисты казанского «Зенита» в ответном матче полуфинала мужской Лиги чемпионов в гостях со счетом 3:2 обыграли польскую «Заксу», но проиграли 13:15 в «золотом сете» и завершили выступление в турнире.
В другом полуфинале встречаются итальянские клубы. В первом матче «Трентино» обыграло «Перуджу» со счетом 3:0.
Волейбол
Лига чемпионов. Мужчины
1/2 финала
Кендзежин-Козле (Польша) — Зенит-Казань (Россия) — 2:3 (17:25, 25:16, 25:21, 28:30, 18:20) з.с. 15:13
24 марта.
5
Зачет
vs
10
Офсайд
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