Фанат «Динамо», выбежавший во время награждения команды в Кубке ЕКВ, оказался в больнице

Московское «Динамо» обыграло «Зенит» в финале Кубка ЕКВ. Во время празднования чемпионства на паркет выбежал фанат бело-голубых Дмитрий Соловьев.

Работники арены старались болельщика покинуть площадку, но безрезультатно. В результате потасовки нарушителю порядка потребовалась скорая помощь, так как он упал на пол.