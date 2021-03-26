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Фанат «Динамо», выбежавший во время награждения команды в Кубке ЕКВ, оказался в больнице

01:16
Дмитрий Соловьев. Дмитрий Соловьев (в центре).
Дмитрий Соловьев.
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Московское «Динамо» обыграло «Зенит» в финале Кубка ЕКВ. Во время празднования чемпионства на паркет выбежал фанат бело-голубых Дмитрий Соловьев.

Работники арены старались болельщика покинуть площадку, но безрезультатно. В результате потасовки нарушителю порядка потребовалась скорая помощь, так как он упал на пол.

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