Фанат «Динамо», выбежавший во время награждения команды в Кубке ЕКВ, оказался в больнице
01:16
Московское «Динамо» обыграло «Зенит» в финале Кубка ЕКВ. Во время празднования чемпионства на паркет выбежал фанат бело-голубых Дмитрий Соловьев.
Работники арены старались болельщика покинуть площадку, но безрезультатно. В результате потасовки нарушителю порядка потребовалась скорая помощь, так как он упал на пол.
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