«Локомотив» уступил «Шомону», но пробился в 1/8 финала Кубка ЕКВ

В ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ среди мужчин французский «Шомон» обыграл новосибирский «Локомотив» — 3:0.

Так как в первом матче «Локо» победил с аналогичным счетом, был назначен золотой сет, который выиграл российский клуб — 15:12. Соперник российской команды по 1/8 финала станет известен позднее

Кубок ЕКВ. Мужчины

1/16 финала

Ответный матч

«Шомон» (Франция) — «Локомотив» Н (Россия) — 3:0 (25:16, 25:19, 25:20)

Золотой сет 12:15

18 декабря