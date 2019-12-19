«Локомотив» уступил «Шомону», но пробился в 1/8 финала Кубка ЕКВ
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В ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ среди мужчин французский «Шомон» обыграл новосибирский «Локомотив» — 3:0.
Так как в первом матче «Локо» победил с аналогичным счетом, был назначен золотой сет, который выиграл российский клуб — 15:12. Соперник российской команды по 1/8 финала станет известен позднее
Кубок ЕКВ. Мужчины
1/16 финала
Ответный матч
«Шомон» (Франция) — «Локомотив» Н (Россия) — 3:0 (25:16, 25:19, 25:20)
Золотой сет 12:15
18 декабря
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