«Локомотив» проиграл «Эджзаджибаши» и не вышел в плей-офф женской Лиги чемпионов

Калининградский «Локомотив» уступил «Эджзаджибаши» в групповом турнире женской Лиги чемпионов. Российские волейболистки лишились шанса выйти в плей-офф турнира. «Эджзаджибаши» досрочно обеспечил себе первое место и выход в следующую стадию. Московское «Динамо» досрочно заняло в группе D вторую строчку и может пробиться в плей-офф, если войдет в тройку лучших команд в рейтинге вторых мест.

Лига чемпионов

Женщины

Группа D

«Локомотив» К (Россия) — «Эджзаджибаши» (Турция) — 0:3 (20:25, 19:25, 17:25)