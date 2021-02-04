Казанское «Динамо» и «Локомотив» вылетели из Лиги чемпионов

Два российских клуба — казанское «Динамо» и «Локомотив» — провели последние матчи в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Обе команда завершили свои выступления на стадии группового этапа.

«Локомотив» в шестом туре проиграл немецкому «Штутгарту» и занял последнее место в своей группе.

Казанское «Динамо» обыграло чешский «Оломоуц» и осталось на третьей строчке в своем квартете.

Волейбол

Лига чемпионов. Женщины

Группа D

Локомотив К (Россия) — Штутгарт (Германия) — 0:3 (23:25, 19:25, 21:25)

Группа E

Динамо-Ак Барс (Россия) — Оломоуц (Чехия) — 3:1 (25:18, 22:25, 25:21, 25:15)