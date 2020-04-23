Лига чемпионов по волейболу и остальные еврокубки не будут доиграны из-за коронавируса

Европейская конфедерация волейбола (CEV) решила не доигрывать оставшиеся матчи еврокубков. Это касается и Лиги чемпионов. Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

16 мая в Берлине должен был состояться финал четырех мужской волейбольной Лиги чемпионов. Несмотря на отмену оставшихся игр, CEV выделит клубам 80 процентов запланированного призового фонда еврокубков.

Правление CEV уже взяло на себя обязательство сохранить призовой фонд еврокубков на следующий и одобрило дополнительную поддержку клубов.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 660 601 человек. Зафиксировано 185 483 летальных исхода от инфекции, вылечились 730 518 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 849 092 человека. Далее идут — Испания (213 024), Италия (187 327), Франция (159 877) и Германия (151 022).