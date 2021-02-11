Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Еврокубки

Казанский «Зенит» обыграл «Любляну» в матче Лиги чемпионов

21:10
Теги:

Казанский «Зенит» обыграл клуб «Любляна» в матче группового раунда волейбольной Лиги чемпионов.

Команда Владимира Алекно отдала сопернику только одну партию.

«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице квартета С, одержав шесть побед в шести матчах.

Волейбол

Лига чемпионов. Мужчины

Группа C

Зенит-Казань (Россия) — Любляна (Словения) — 3:1 (25:21, 20:25, 25:20, 25:20)

11 февраля.

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир