Казанский «Зенит» обыграл «Любляну» в матче Лиги чемпионов
21:10
Казанский «Зенит» обыграл клуб «Любляна» в матче группового раунда волейбольной Лиги чемпионов.
Команда Владимира Алекно отдала сопернику только одну партию.
«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице квартета С, одержав шесть побед в шести матчах.
Волейбол
Лига чемпионов. Мужчины
Группа C
Зенит-Казань (Россия) — Любляна (Словения) — 3:1 (25:21, 20:25, 25:20, 25:20)
11 февраля.
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