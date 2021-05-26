Италия проиграла Польше, Бразилия выиграла у Канады в Лиге наций
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Сборная США переиграла команду Доминиканской Республики в предварительном раунде Лиги наций (3:0). В других встречах Бразилия обыграла Канаду (3:1), Китай выиграл у Кореи (3:1), Италия потерпела поражение от Польши (2:3).
Лига наций
Женщины
Предварительный раунд
Япония — Таиланд — 3:0 (25:15, 25:17, 25:16)
Китай — Корея — 3:1 (23:25, 25:19, 25:19, 25:18)
Доминиканская Республика — США — 0:3 (20:25, 21:25, 12:25)
Италия — Польша — 2:3 (22:25, 25:22, 25:20, 22:25, 15:17)
Бразилия — Канада — 3:1 (23:25, 25:11, 25:9, 25:14)
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