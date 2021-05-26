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Италия проиграла Польше, Бразилия выиграла у Канады в Лиге наций

00:18

Сборная США переиграла команду Доминиканской Республики в предварительном раунде Лиги наций (3:0). В других встречах Бразилия обыграла Канаду (3:1), Китай выиграл у Кореи (3:1), Италия потерпела поражение от Польши (2:3).

Лига наций

Женщины

Предварительный раунд

Япония — Таиланд — 3:0 (25:15, 25:17, 25:16)

Китай — Корея — 3:1 (23:25, 25:19, 25:19, 25:18)

Доминиканская Республика — США — 0:3 (20:25, 21:25, 12:25)

Италия — Польша — 2:3 (22:25, 25:22, 25:20, 22:25, 15:17)

Бразилия — Канада — 3:1 (23:25, 25:11, 25:9, 25:14)

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