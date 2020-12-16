Московское «Динамо» обыграло «Войводину» в матче 1/8 финала Кубка ЕКВ — 3:0. Соперником бело-голубых станет румынская «Аркада», обыгравшая «Ликюргюс» из Голландии (3:2).

Питерский «Зенит» стал полуфиналистом турнира, одолев «Дуклу» из Чехии в трех сетах.

Кубок ЕКВ

Мужчины

1/8 финала

«Войводина» (Сербия) — «Динамо» (Россия) — 0:3 (22:25, 17:25, 25:27)

1/4 финала

«Зенит» (Россия) — «Дукла» (Чехия) — 3:0 (26:24, 25:14, 25:22)