Московское «Динамо» проиграло «Новаре» в женской Лиге чемпионов
20:30
Московское «Динамо» проиграло итальянской «Новаре» в матче группового этапа женской Лиги чемпионов.
Российская команда уступила в трех сетах — 20:25, 21:25, 23:25.
«Динамо» занимает 2-е место в группе С. В активе команды 5 очков. «Новара» с 9 очками лидирует в таблице.
Волейбол
Лига чемпионов. Женщины
Группа C
Динамо М (Россия) — Новара (Италия) — 0:3 (20:25, 21:25, 23:25)
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