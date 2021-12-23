Московское «Динамо» проиграло «Новаре» в женской Лиге чемпионов

Московское «Динамо» проиграло итальянской «Новаре» в матче группового этапа женской Лиги чемпионов.

Российская команда уступила в трех сетах — 20:25, 21:25, 23:25.

«Динамо» занимает 2-е место в группе С. В активе команды 5 очков. «Новара» с 9 очками лидирует в таблице.

Волейбол

Лига чемпионов. Женщины

Группа C

Динамо М (Россия) — Новара (Италия) — 0:3 (20:25, 21:25, 23:25)