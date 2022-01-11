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Матч «Зенита» из Санкт-Петербурга в волейбольной Лиге чемпионов был перенесен

14:05
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Игра группового этапа Лиги чемпионов ЕКВ против волейбольного клуба «Берлин», которую «Зенит» из Санкт-Петербурга должен был провести на выезде 12 января, перенесена, сообщает сайт клуба.

По договоренности с соперником оба запланированных регламентом турнира матча пройдут в Санкт-Петербурге — 16 и 17 февраля 2022.

«Зенит» и «Берлин» набрали по шесть очков в группе D, у португальской «Бенфики» и сербской «Войводины» нет баллов в активе. В 1/4 финала выйдут победители групп, а также три лучшие команды из числа занявших вторые места в пяти квартетах.

Дополнительная информация:

https://vczenit-spb.ru/club-news/10-01-2022-match-s-berlinom-v-lige-chempionov-perenesen/

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Иван Шитик все материалы автора
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