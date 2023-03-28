Самая известная ринг-герл сильно оголилась на мексиканских пляжах. Американская супермодель и в 37 лет даст фору молодым

Многочисленные поклонники Селест заволновались — куда пропала очаровательная ринг-герл?

Фото Getty Images

Фото Global Look Press

Девушка успокоила их в своих соцсетях, опубликовав зажигательные фото своего отдыха на мексиканских пляжах в Пуанта-Негре.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Хорошо отдохнуть Арианна может себе позволить давно. За 17 лет в промоушене она стала самой богатой октагон-герл в истории. Селест первой заработала миллион долларов. Со временем ее доходы превысили призовые многих бойцов самого известного промоушена.

Фото Соцсети

С некоторых пор это многих стало раздражать. Два года назад Хабиб Нурмагомедов назвал девушек с табличками самыми ненужными людьми в ММА. Любопытно, что Арианна была в октагоне во время его исторической победы над Конором Макгрегором.

Фото Getty Images

Она жестко ответила российской звезде, заявив, что девушки не только заполняют паузы, когда бойцы приходят в себя, но и являются частью команды промоушена. Девушки общаются с фанатами, участвуют в фотосессиях с бойцами, выступают в роли ведущих и интервьюеров, привлекая дополнительное внимание к UFC.

Фото Соцсети

Фото Соцсети

Фото Getty Images

Внимание фанатов к 37-летней модели, у которой есть испанские, мексиканские, индейские и филиппинские корни, не ослабевает. Каждое появление Арианны в октагоне приковывает к себе внимание. Но так как такие моменты происходят не часто, яркая октагон-герл и девушка с обложек самых известных журналов радует фанатов своими снимками с отдыха.

Фото Global Look Press

Фото Соцсети