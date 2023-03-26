«Во мне есть харизма и лишние 7 кг». Семенович отдохнула на Мальдивах и показала свои пышные формы

Бывшая фигуристка Анна Семенович поправилась на семь килограммов, но ничуть не стесняется своей фигуры.

Певица призналась, что поправилась на несколько килограммов, но это ее ничуть не смущает. «Да, я не худышка, я женщина с формами, и это прекрасно. Я люблю себя, ценю и уважаю! Во мне есть харизма, сексуальность и лишние 7 кг, хотя кто сказал, что они лишние?» — написала она в соцсетях.

Пользуясь возможностью устроить фотосессию на фоне живописных видов, Анна также продемонстрировала коллекцию купальников собственного производства. «Я знаю, как вы ждали мои купальники! И вот наконец-то они в продаже! Сама кайфую и с удовольствием ношу на отдыхе! Очень сексуальные и стильные, а качество просто огонь. Купальники есть во всех размерах», — объявила артистка. Правда, не все подписчики оценили старания артистки и обвинили ее в чрезмерном использовании фотошопа.

Бывшая солистка группы «Блестящие» прокомментировала выбор места для отдыха, отметив, что очень любит ездить в отпуск именно на Мальдивы. «Здесь я расцветаю и наполняюсь энергией. Для меня это волшебные острова. Я полюбила их с первого раза, когда 20 лет назад попала на райский курорт. Тут особенная сила. Находясь посреди Индийского океана, ощущаешь мощную силу воды, солнца, ветра и песка. Только тут я отдыхаю на 100 процентов, хожу босиком, мажусь от кончиков пальцев до кончиков волос кокосовым маслом и загораю до веснушек. А еще я стараюсь каждый день пить кокосовый орех и съедать его мякоть, так как он богат витаминами, восстанавливает не только баланс жидкости в организме, но и полезные микроэлементы!» — объяснила она свое решение поехать именно туда.

В этот раз Анна выбрала виллу на воде, поскольку высоко ценит приватность. По ее словам, ей очень нравится высыпаться с утра и нырять в открытый океан, наслаждаться теплой водой, приятным ветром и энергией солнца.

Семенович также поделилась милыми фотографиями с представителями местной фауны. «Попугайчики выбрали самое красивое место и мило резвились на мне», — так она подписала снимки с очаровательными птицами.

Источник фото: соцсети