Арбитр из Польши выглядит как модель с обложки
16 ноября 2020, 19:30
Встречу между сборными России и Сербии в рамках Лиги наций должен был обслужить польский арбитр Даниель Стефански.
Однако произошли изменения и польская бригада была заменена на англичан. Главный судья — Энтони Тэйлор. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Матей Юг.
У Стефанский — просто шикарная жена. И она тоже арбитр. Не пропадать же такой красоте. Знакомьтесь — Каролина Бояр, которая является не только красивой девушкой, но и работает лайнсменом (правда, не в бригаде у мужа). Судейство — дело семейное?
Она обладает очень изящными чертами лица и спортивной фигурой. Посмотрите сами.