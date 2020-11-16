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Арбитр из Польши выглядит как модель с обложки

16 ноября 2020, 19:30
Каролина Бояр-Стефаньска. Фото Instagram
Каролина Бояр-Стефаньска. Фото Instagram
Встречу между сборными России и Сербии в рамках Лиги наций должен был обслужить польский арбитр Даниель Стефански.

Однако произошли изменения и польская бригада была заменена на англичан. Главный судья — Энтони Тэйлор. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Матей Юг.

У Стефанский — просто шикарная жена. И она тоже арбитр. Не пропадать же такой красоте. Знакомьтесь — Каролина Бояр, которая является не только красивой девушкой, но и работает лайнсменом (правда, не в бригаде у мужа). Судейство — дело семейное?

Она обладает очень изящными чертами лица и спортивной фигурой. Посмотрите сами.

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