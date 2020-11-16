Арбитр из Польши выглядит как модель с обложки

Встречу между сборными России Сербии в рамках Лиги наций должен был обслужить польский арбитр Даниель Стефански.

Однако произошли изменения и польская бригада была заменена на англичан. Главный судья — Энтони Тэйлор. Ассистенты — Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный арбитр — Матей Юг.

У Стефанский — просто шикарная жена. И она тоже арбитр. Не пропадать же такой красоте. Знакомьтесь — Каролина Бояр, которая является не только красивой девушкой, но и работает лайнсменом (правда, не в бригаде у мужа). Судейство — дело семейное?

Она обладает очень изящными чертами лица и спортивной фигурой. Посмотрите сами.