«Жара». Жена Песьякова показала фото топлес с отдыха

Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала новые фотографии в Instagram. На фото она топлес без купальника. Грудь прикрыта руками.

«Жара», — написала жена футболиста.

Сергей и Ксения Песьяковы вместе с лета 2014 года. Пара воспитывает двух детей — сына Артема и дочь Полину.