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«Жара». Жена Песьякова показала фото топлес с отдыха

Жена вратаря «Ростова» Песьякова опубликовала фото топлес
22:59
Ксения Песьякова. Фото Instagram
Ксения Песьякова. Фото Instagram
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Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала новые фотографии в Instagram. На фото она топлес без купальника. Грудь прикрыта руками.

«Жара», — написала жена футболиста.

Сергей и Ксения Песьяковы вместе с лета 2014 года. Пара воспитывает двух детей — сына Артема и дочь Полину.

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Евгений Петров все материалы автора
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