«Жара». Жена Песьякова показала фото топлес с отдыха
Жена вратаря «Ростова» Песьякова опубликовала фото топлес
22:59
Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала новые фотографии в Instagram. На фото она топлес без купальника. Грудь прикрыта руками.
«Жара», — написала жена футболиста.
Сергей и Ксения Песьяковы вместе с лета 2014 года. Пара воспитывает двух детей — сына Артема и дочь Полину.
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