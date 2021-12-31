«Богиня красоты». Севастьянова показала фотографию в вечернем шелковом костюме
07:27
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в Instagram опубликовала новое фото.
26-летняя девушка показала снимок в вечернем шелковом костюме с глубоким разрезом на юбке.
«Один день до Нового года», — подписала фотографию гимнастка.
«Вы — богиня красоты», — написал в комментариях к снимку один из подписчиков.
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она завершила карьеру после Олимпиады в Лондоне в 2012 году.
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