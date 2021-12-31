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«Богиня красоты». Севастьянова показала фотографию в вечернем шелковом костюме

07:27
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в Instagram опубликовала новое фото.

26-летняя девушка показала снимок в вечернем шелковом костюме с глубоким разрезом на юбке.

«Один день до Нового года», — подписала фотографию гимнастка.

«Вы — богиня красоты», — написал в комментариях к снимку один из подписчиков.

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она завершила карьеру после Олимпиады в Лондоне в 2012 году.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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