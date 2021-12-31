«Богиня красоты». Севастьянова показала фотографию в вечернем шелковом костюме

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова в Instagram опубликовала новое фото.

26-летняя девушка показала снимок в вечернем шелковом костюме с глубоким разрезом на юбке.

«Один день до Нового года», — подписала фотографию гимнастка.

«Вы — богиня красоты», — написал в комментариях к снимку один из подписчиков.