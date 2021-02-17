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Жена Василия Березуцкого рассказала, что несколько раз путала братьев

22:12
Ольга Березуцкая. Фото Instagram Instagram Ольги Березуцкой. Фото Instagram
Ольга Березуцкая. Фото Instagram
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Ольга Березуцкая, жена тренера ЦСКА Василия Березуцкого, рассказала, что несколько раз путала мужа с его братом-близнецом Алексеем.

— Путала Васю и Лешу? — спросил один из подписчиков.

— Было пару раз. Без последствий, — посмеялась Ольга.

Instagram Ольги Березуцкой. Фото Instagram
Instagram Ольги Березуцкой. Фото Instagram

Ольга Березуцкая — мастер спорта по синхронному плаванию, чемпионка России, бывшая участница музыкальной группы «Винтаж», а также танцевальных коллективов «Тодес» и Street Jazz, с 2014 года основательница танцевально-театрального шоу DancEmotion.

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