Жена Василия Березуцкого рассказала, что несколько раз путала братьев

Ольга Березуцкая, жена тренера ЦСКА Василия Березуцкого, рассказала, что несколько раз путала мужа с его братом-близнецом Алексеем.

— Путала Васю и Лешу? — спросил один из подписчиков.

— Было пару раз. Без последствий, — посмеялась Ольга.

Instagram Ольги Березуцкой. Фото Instagram

Ольга Березуцкая — мастер спорта по синхронному плаванию, чемпионка России, бывшая участница музыкальной группы «Винтаж», а также танцевальных коллективов «Тодес» и Street Jazz, с 2014 года основательница танцевально-театрального шоу DancEmotion.