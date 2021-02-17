«Такую красоту должны видеть миллионы». Солдатова восхитила подписчиков своей гибкостью

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новое видео в Instagram. На нем она продемонстрировала свою гибкость.

«Подурачиться после тренировки — святое, или моя гуттаперчевость не знает границ, — написала спортсменка. — Да, это красиво, да, элегантно, но в спорте справляться с таким мягким телом и делать сложно-комбинированные элементы было ой как непросто, поэтому приходилось каждый день уделять очень много времени качественной разминке и укреплению мышечного корсета».

Читатели страницы Солдатовой остались в восторге от увиденного. «Смотришь и думаешь: «Такая гибкость — поистине чудо природы», «Красавица», «Богиня», «Такую красоту должны видеть миллионы», «Уникальная», «Как красиво», — такие комментарии оставили они под записью.

22-летняя Александра Солдатова — четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы.