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Жена Овечкина выложила первое видео в TikTok

13:36

Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина завела аккаунт в TikTok и опубликовала первое видео в соцсети.

Шубская записала юмористическое видео на тему коронавируса.

@nastyashubskaya

? #nekorona — VAVAN & Noggano

Александр Овечкин и Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, сыграли свадьбу 8 июля 2017 года. Их первенец Сергей родился в августе 2018 года, имя он получил в честь старшего брата хоккеиста. В мае 2020 года в семье Овечкиных родился второй сын, его назвали Ильей.

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