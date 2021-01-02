Жена Овечкина выложила первое видео в TikTok
13:36
Анастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина завела аккаунт в TikTok и опубликовала первое видео в соцсети.
Шубская записала юмористическое видео на тему коронавируса.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, сыграли свадьбу 8 июля 2017 года. Их первенец Сергей родился в августе 2018 года, имя он получил в честь старшего брата хоккеиста. В мае 2020 года в семье Овечкиных родился второй сын, его назвали Ильей.
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