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Жена Овечкина опубликовала фото с пляжа в полный рост

13:11
Александр Овечкин с семьей. Фото Instagram
Александр Овечкин с семьей. Фото Instagram
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Анастасия Овечкина, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, 25 апреля на своей странице в Instagram опубликовала новое фото.

Овечкина выложила фото с пляжа, похваставшись своими стройными формами.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская, дочь актрисы Веры Глаголевой, сыграли свадьбу 8 июля 2017 года. Их первенец Сергей родился в августе 2018 года, имя он получил в честь старшего брата хоккеиста. В мае 2020 года в семье Овечкиных родился второй сын, его назвали Ильей.

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