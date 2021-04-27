Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

Русская девушка футболиста Норманна показала откровенное фото в нижнем белье

13:24
Виолетта Грачева. Фото Instagram
Виолетта Грачева. Фото Instagram
Теги:

Виолетта Грачева, русская девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала новое фото в Instagram.

«Любимое утреннее селфи», — написала Грачева.

В текущем сезоне 24-летний Норманн провел 17 матчей за «Ростов», забил один гол и сделал две результативные передачи.

У звезды «Ростова» Норманна роман с русской моделью. Ее сравнивают с эффектной девушкой Роналду

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
«Подумали, что все уже закончено? Подумайте еще разок». Что пишут за океаном о камбэке юниорской сборной России в матче против США
Фигуристка из академии Плющенко потенциально сильнее Трусовой и Валиевой. Но у нее проблемы с психологией
Экс-фигуристка сборной — о финансовом положении спортсменов: «После чемпионата России просила маму скинуть денег на кофе»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
12
Офсайд