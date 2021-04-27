Русская девушка футболиста Норманна показала откровенное фото в нижнем белье
13:24
Виолетта Грачева, русская девушка полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, опубликовала новое фото в Instagram.
«Любимое утреннее селфи», — написала Грачева.
В текущем сезоне 24-летний Норманн провел 17 матчей за «Ростов», забил один гол и сделал две результативные передачи.
У звезды «Ростова» Норманна роман с русской моделью. Ее сравнивают с эффектной девушкой Роналду
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