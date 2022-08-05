Жена Обухова прогулялась в белом мини-топе и расстегнутых штанах

Мария Калашникова, жена Владимира Обухова, опубликовала новый пост в социальных сетях.

Девушка сфотографировалась в белом топе, пиджаке и расстегнутых штанах.

Мария Калашникова. Фото Соцсети

Мария Калашникова. Фото Соцсети

В июле 2021 года Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала Обухова на полгода за применение допинга во время пребывания в московском «Торпедо».

В декабре 2021 года, после завершения дисквалификации, Обухов подписал контракт с «Оренбургом». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.