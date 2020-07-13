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Жена Кокорина в сексапильном образе персикового цвета: фото прилагается

13 июля 2020, 09:15
Дарья Валитова. Фото instagram.com
Дарья Валитова. Фото instagram.com
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Дарья Валитова, супруга нападающего «Сочи» Александра Кокорина, опубликовала новую сторис в Instagram. Жена 29-летнего российского футболиста показала подписчикам фото в персиковом пиджаке и на каблуках.

«Даша, ты нереально красивая, этот наряд тебе к лицу», — написал один из пользователей Instagram под фото.

Дарья и Александр вместе с 2014 года. Пара воспитывает сына Майкла.

Жена Кокорина в топе и юбке похвасталась эталонной талией

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