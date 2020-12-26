Жена Кокорина поделилась эмоциями от приближающегося 30-летия

Дарья Валитова, жена нападающего «Спартака» Александра Кокорина, поделилась впечатлениями от приближающегося 30-летия.

«Через пару дней мне 30 лет. Вхожу в четвертую десятку. Честно, не хотела бы оказаться снова двадцатилетний девочкой. Сейчас мне намного комфортнее с собой и с этим миром. Да и опыт — самое ценное, что у нас есть. Главное — закупиться кремами и не забывать про фитнес», — написала Валитова в Instagram.