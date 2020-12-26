  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

Жена Кокорина поделилась эмоциями от приближающегося 30-летия

Дарья Валитова. Фото Instagram
Дарья Валитова. Фото Instagram
Теги:

Дарья Валитова, жена нападающего «Спартака» Александра Кокорина, поделилась впечатлениями от приближающегося 30-летия.

«Через пару дней мне 30 лет. Вхожу в четвертую десятку. Честно, не хотела бы оказаться снова двадцатилетний девочкой. Сейчас мне намного комфортнее с собой и с этим миром. Да и опыт — самое ценное, что у нас есть. Главное — закупиться кремами и не забывать про фитнес», — написала Валитова в Instagram.

Женская лига: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир