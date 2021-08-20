Жена Карпина показала видео тренировок в тренажерном зале после отпуска
11:43
Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья в своем Instagram показала, как проходит ее тренировка после отпуска.
Девушка опубликовала видео своего занятия.
«Ох уж этот мини-отпуск с его «вкусностями». Сложно удержаться, чтобы не попробовать в Италии фирменные блюда. Учитывая тот факт, что я впервые там побывала. По прилете сразу в зал!» — написала Карпина.
Валерий Карпин возглавил сборную России 23 июля. Первый матч под его руководством команда проведет 1 сентября против Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
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