Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

Жена Карпина показала видео тренировок в тренажерном зале после отпуска

11:43
Дарья Карпина. Фото Instagram
Дарья Карпина. Фото Instagram
Теги:

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья в своем Instagram показала, как проходит ее тренировка после отпуска.

Девушка опубликовала видео своего занятия.

Публикация от Даша Карпина (@dasha.karpina)

«Ох уж этот мини-отпуск с его «вкусностями». Сложно удержаться, чтобы не попробовать в Италии фирменные блюда. Учитывая тот факт, что я впервые там побывала. По прилете сразу в зал!» — написала Карпина.

Валерий Карпин возглавил сборную России 23 июля. Первый матч под его руководством команда проведет 1 сентября против Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Руки связаны проводом рот заклеен: детали убийства в Тюмени
Женщина учуяла странный запах и ужаснулась, узнав, что под ковром
Семью убитой в Тюмени девочки назвали асоциальной
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
8
Офсайд