Жена Карпина показала видео тренировок в тренажерном зале после отпуска

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья в своем Instagram показала, как проходит ее тренировка после отпуска.

Девушка опубликовала видео своего занятия.

«Ох уж этот мини-отпуск с его «вкусностями». Сложно удержаться, чтобы не попробовать в Италии фирменные блюда. Учитывая тот факт, что я впервые там побывала. По прилете сразу в зал!» — написала Карпина.

Валерий Карпин возглавил сборную России 23 июля. Первый матч под его руководством команда проведет 1 сентября против Хорватии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.