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«Шикарна». Субботина опубликовала фото в коротком платье

06:32
Варвара Субботина. Фото Instagram
Варвара Субботина. Фото Instagram
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Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала новую фотографию в Instagram. 20-летняя российская спортсменка поделилась снимком в коротком платье.

«Рабочая неделя подошла к концу! Впереди интересные выходные», — написала Субботина.

Публикация от VARVARA SUBBOTINA (@varechka_subbotina21)

Подписчики в комментариях оценили красоту девушки.

spitsynalek: «Шикарна».

andrei.8040: «Просто Красотка».

andreiandreev7027: «Варечка! А вы как всегда прекрасны».

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Евгений Козинов все материалы автора

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