«Шикарна». Субботина опубликовала фото в коротком платье
06:32
Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала новую фотографию в Instagram. 20-летняя российская спортсменка поделилась снимком в коротком платье.
«Рабочая неделя подошла к концу! Впереди интересные выходные», — написала Субботина.
Подписчики в комментариях оценили красоту девушки.
spitsynalek: «Шикарна».
andrei.8040: «Просто Красотка».
andreiandreev7027: «Варечка! А вы как всегда прекрасны».
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