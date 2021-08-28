«Шикарна». Субботина опубликовала фото в коротком платье

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина опубликовала новую фотографию в Instagram. 20-летняя российская спортсменка поделилась снимком в коротком платье.

«Рабочая неделя подошла к концу! Впереди интересные выходные», — написала Субботина.

Подписчики в комментариях оценили красоту девушки.

spitsynalek: «Шикарна».

andrei.8040: «Просто Красотка».

andreiandreev7027: «Варечка! А вы как всегда прекрасны».