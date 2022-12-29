Жена Глушакова футболистка Коваленко опубликовала фото в белом купальнике

Ксения Коваленко, жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, поделилась с подписчиками новым фото в социальных сетях.

Она показала фотографию с Мальдив, где они отдыхают все семьей.

«Как там ваша суета перед праздниками? Успели все купить?» — написала Коваленко в соцсетях.

Ксения Коваленко. Фото Соцсети

Глушаков и Коваленко официально поженились в мае 2021 года. 7 марта этого же года у них родилась дочь, которую они назвали Милой.

У 35-летнего футболиста также есть двое дочерей от первого брака.