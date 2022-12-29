Жена Глушакова футболистка Коваленко опубликовала фото в белом купальнике
Ксения Коваленко, жена полузащитника «Химок» Дениса Глушакова, поделилась с подписчиками новым фото в социальных сетях.
Она показала фотографию с Мальдив, где они отдыхают все семьей.
«Как там ваша суета перед праздниками? Успели все купить?» — написала Коваленко в соцсетях.
Ксения Коваленко.
Фото Соцсети
Глушаков и Коваленко официально поженились в мае 2021 года. 7 марта этого же года у них родилась дочь, которую они назвали Милой.
У 35-летнего футболиста также есть двое дочерей от первого брака.
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