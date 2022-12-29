Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Главная
Женская лига

Сегодня, 18:07

Гимнастка Севастьянова показала фото в платье с прозрачными вставками

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новые фотографии в социальных сетях.

На них девушка позирует в откровенном черном платье с прозрачными вставками на боках.

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы.

Ранее Севастьянова рассказала, что ее сердце теперь свободно.

Каролина Севастьянова
2
0
Читайте также
Кто и зачем придумал спорт? Разбираемся со старой тайной
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
В Москве школьница пострадала после удара партой по лицу от одноклассника
Умер композитор Эдуард Артемьев
Глава Саратовской области рассказал о сбитом в регионе беспилотнике
На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жена Малкина выложила фото в откровенном платье, показав всем свою грудь
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости