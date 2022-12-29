Гимнастка Севастьянова показала фото в платье с прозрачными вставками

Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новые фотографии в социальных сетях.

На них девушка позирует в откровенном черном платье с прозрачными вставками на боках.

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети

Каролина Севастьянова. Фото Соцсети

Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы.

Ранее Севастьянова рассказала, что ее сердце теперь свободно.