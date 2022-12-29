Гимнастка Севастьянова показала фото в платье с прозрачными вставками
Российская гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новые фотографии в социальных сетях.
На них девушка позирует в откровенном черном платье с прозрачными вставками на боках.
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
Каролина Севастьянова.
Фото Соцсети
Севастьянова завершила карьеру в 2012 году после Игр в Лондоне. Она также является двукратной чемпионкой Европы.
Ранее Севастьянова рассказала, что ее сердце теперь свободно.
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