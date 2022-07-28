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Сегодня, 20:20

Жена Крыховяка выложила фото в микроскопических трусиках, показав кубики пресса

Читать «СЭ» в
Селия Жаунет.
Фото Соцсети
Селия Жаунет.
Фото Соцсети
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Селия Жаунет, супруга полузащитника «Аль-Шабаба» Гжегожа Крыховяка, опубликовала новый пост в соцсетях. Девушка показала подписчикам откровенное фото в миниатюрных черных трусах и в зеленом лифчике.

На снимке видны кубики пресса жены 32-летнего польского футболиста, который ранее выступал за «Краснодар».

Крыховяк женат на французской модели Селии Жона с декабря 2019-го. У пары пока нет детей.

Селия Жаунет. Фото Соцсети
Селия Жаунет.
Фото Соцсети

Хавбек подписал контракт с «Аль-Шабабом» 9 июля 2022-го. Соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Гжегож Крыховяк
Футбол
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