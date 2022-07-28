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Сегодня, 19:26

Жена Жиркова похвасталась стройными ножками на отдыхе в Турции

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Инна Жиркова.
Фото Соцсети
Инна Жиркова.
Фото Соцсети
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Жена Юрия Жиркова Инна в своих соцсетях показала новое фото с отдыха. Девушка выложила снимки в белом костюме и босоножках.

Инна Жиркова. Фото Соцсети
Инна Жиркова.
Фото Соцсети

Подписчики в комментариях оценили образ женщины:

«До чего хороша, чертовка!»

«Какая ты милая, Инна».

«Ноги от ушей».

Инна и Юрий женаты с 2008 года. В сентябре 2008-го у супругов появился первенец — сын Дмитрий. Позже родилась дочь Милана. В семье Жирковых появился В 2015 году в семье появился второй сын.

Юрий Жирков
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