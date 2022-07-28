Жена Жиркова похвасталась стройными ножками на отдыхе в Турции
Жена Юрия Жиркова Инна в своих соцсетях показала новое фото с отдыха. Девушка выложила снимки в белом костюме и босоножках.
Инна Жиркова.
Фото Соцсети
Подписчики в комментариях оценили образ женщины:
«До чего хороша, чертовка!»
«Какая ты милая, Инна».
«Ноги от ушей».
Инна и Юрий женаты с 2008 года. В сентябре 2008-го у супругов появился первенец — сын Дмитрий. Позже родилась дочь Милана. В семье Жирковых появился В 2015 году в семье появился второй сын.
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